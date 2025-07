13.07.2025 15:06 Einbruch in Kölner Kita: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Tätern

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in eine Kita in Köln-Flittard eingebrochen.

Von Jonas Reihl

Gegen 1.30 Uhr sei die Leitstelle von den Verantwortlichen des St.-Pius-Kindergartens an der Rungestraße über den Einbruch alarmiert worden, berichtet die Polizei. Daraufhin rückten mehrere Streifenteams in den Kölner Norden aus. Um die Suche zu unterstützen und den oder die Täter dingfest zu machen, wurde auch ein Polizeihubschrauber aus Düsseldorf angefordert. Die Beamten durchsuchten noch in der Nacht mit Taschenlampen ausgestattet einige Gärten in der direkten Umgebung - am Ende allerdings ohne Erfolg: Trotz Großfahndung konnten keine Verdächtigen gefunden werden. Zudem sicherten sie Spuren in dem Gebäude. Eine Verantwortliche der Einrichtung unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort.

Die Polizei stellte mögliche Beweismittel in einer braunen Papiertüte sicher. © Daniel Evers Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hintergründe dazu sind bislang ebenso unklar, wie die Frage, ob etwas gestohlen wurde.

Titelfoto: Daniel Evers