Gewaltdelikte am Ebertplatz: Zwei Männer nach Angriffen mit Glasflaschen festgenommen

Köln - Die Gewaltdelikte rund um den Ebertplatz in der Kölner Innenstadt nehmen kein Ende! Gleich zwei Verdächtige wurden nun von der Polizei geschnappt.

Noch am Tatort konnten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Täter schließlich stellen.

Zuvor hatte der 37-jährige Mann auf einen 28 Jahre alten Kölner mit einer abgebrochenen Weinflasche eingestochen, nachdem die beiden Kontrahenten in Streit geraten waren.

Die erste Festnahme ereignete sich bereits in der Nacht zu Samstag.

Am Montagabend kam es schließlich zur zweiten Festnahme. Auch hier hatte ein Mann (35) versucht, auf einen anderen (58) mit einer abgebrochenen Glasflasche einzustechen, nachdem beide in einen lautstarken Streit geraten waren.

Der 35-Jährige konnte noch am Ebertplatz gestellt werden. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

In beiden Fällen ermittelt nun die Kölner Kriminalpolizei. Der 37-Jährige wurde bereits in Untersuchungshaft gebracht, der 35-Jährige soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.