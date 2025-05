06.05.2025 22:29 Senior in Vorgarten angeschossen, Biker flüchtet auf roter Maschine

In Pulheim wurde am Dienstagnachmittag ein 64-Jähriger mitten in seinem Vorgarten angeschossen. Vom Täter fehlt bisher jede Spur ...

Pulheim - Vor den Toren Kölns ist es am Dienstagnachmittag zu heftigen Szenen gekommen. Ein Motorradfahrer soll dabei auf einen 64-Jährigen geschossen haben! Wo steckt der flüchtige Schütze aus Pulheim? Dieser Frage geht momentan die Polizei nach. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Den Angaben der Polizei zufolge soll der Unbekannte gegen 15 Uhr vor dem Haus des Seniors auf diesen geschossen haben. Innerhalb weniger Sekunden hatte sich der Biker im Anschluss auf seiner roten Maschine Richtung Tannenweg aus dem Staub gemacht. Seitdem fehlt vom mutmaßlichen Schützen jede Spur. Der 64-Jährige hingegen erlitt bei der Aktion eine Schussverletzung. Inzwischen hat eine Mordkommission die Arbeit aufgenommen und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Um den brisanten Fall aus Pulheim so schnell wie möglich aufzuklären, ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Beobachtungen oder andere nützliche Informationen nehmen die Einsatzkräfte unter 02212290 oder per E-Mail entgegen.

