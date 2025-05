Zoll geht Schwarzarbeit auf die Spur: Wie heftig wird in Taxibrache betrogen?

Köln - In Köln und Umgebung hat zuletzt der Zoll intensive Ermittlungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit vorangetrieben.

Einigen der kontrollierten Taxifahrer wurde nicht der gesetzliche Mindestlohn gezahlt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Rund 80 Einsatzkräfte waren in den vergangenen Tagen in Köln, Bonn und Leverkusen unterwegs, um der Schwarzarbeit in der Taxi- und Mietwagenbranche auf die Schliche zu kommen.

Unter die Lupe genommen wurden insgesamt 162 Fahrer von 146 Firmen.

In 17 Fällen davon wurde noch vor Ort klar, dass den Beschäftigten nicht der Mindestlohn gezahlt werde. In einem anderen Fall erhärtete sich der Verdacht, dass beim Beziehen von Sozialleistungen geschummelt wird.