10.05.2024 13:32 KVB-Schock: Kölner Feuerwehr muss Brand an Stadtbahn löschen

Am Freitag kam es in Köln-Ehrenfeld zu einem Feuerwehreinsatz an einer Stadtbahn der KVB. Verletzte wurde niemand.

Von Jonas Reihl

Köln - Schrecksekunde bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB)! Am Freitag kam es an einer Bahn im Ortsteil Ehrenfeld zu einem Feuerwehreinsatz. Mithilfe von Feuerlöschern konnte der Brand an der KVB-Bahn schnell unter Kontrolle gebracht werden. © Jens Krüger Grund dafür soll ein Brand im Außenbereich einer Stadtbahn der Linie 13 gewesen sein. Das berichtet die Kölner Feuerwehr am Freitag. Demnach seien die Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr zur Haltestelle Nußbaumerstraße nach Ehrenfeld gerufen worden, weil aufmerksame Passanten eine starke Rauchentwicklung rund um die KVB-Station bemerkt hatten. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Brand dann schnell mithilfe von Feuerlöschern unter Kontrolle bringen. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Wie die Polizei darüber hinaus berichtet, gehen die Einsatzkräfte derzeit davon aus, dass eine Bremse zu heiß geworden ist.

Titelfoto: Jens Krüger