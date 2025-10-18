Person ruft am Fenster um Hilfe: Feuerwehr rettet schwer verletzten Menschen aus Wohnung

Köln - Die Feuerwehr hat in Köln einen schwer verletzten Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet.

Die Kölner Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem Rettungseinsatz nach Bickendorf ausrücken. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Die Wohnung in der dritten Etage sei am frühen Samstagmorgen in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit.

Mehrere Anrufer hätten im Stadtteil Bickendorf eine um Hilfe rufende Person am Fenster eines Wohnhauses in der Vitalisstraße gemeldet.

Die Person sei mit einer Drehleiter gerettet und mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden.