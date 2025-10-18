Person ruft am Fenster um Hilfe: Feuerwehr rettet schwer verletzten Menschen aus Wohnung
Von Rabea Gruber
Köln - Die Feuerwehr hat in Köln einen schwer verletzten Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet.
Die Wohnung in der dritten Etage sei am frühen Samstagmorgen in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit.
Mehrere Anrufer hätten im Stadtteil Bickendorf eine um Hilfe rufende Person am Fenster eines Wohnhauses in der Vitalisstraße gemeldet.
Die Person sei mit einer Drehleiter gerettet und mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden.
Die Identität der geretteten Person sei noch nicht eindeutig geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Warum das Feuer ausbrach, war ebenfalls zunächst unklar.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa