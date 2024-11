Ford in der Krise: Hier will der Autobauer Stellen abbauen

Köln - Bereits vor der am Mittwoch stattgefundenen Betriebsversammlung hatte der US-Autobauer Ford angekündigt, in Köln rund 2900 Stellen bis 2027 abzubauen. Nun ist auch klar, in welchen Bereichen das passieren soll. Über den genauen Ablauf will der Konzern jedoch vorerst noch keine Auskunft geben.