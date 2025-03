26.03.2025 20:30 Großer Andrang in der Kölner Keupstraße: Das ist der Grund

Gemeinsam essen an langen Tischen: Einmal im Ramadan verwandelt sich die Keupstraße in Köln-Mülheim in ein großes Open-Air-Restaurant. Alle sind eingeladen.

Von Christoph Driessen Köln - Es ist jedes Jahr etwas Besonderes: das gemeinsame Fastenbrechen gegen Ende des Ramadans auf der Keupstraße in Köln-Mülheim. Zahlreiche Menschen haben sich beim größten Open-Air-Fastenbrechen in Nordrhein-Westfalen zusammengefunden. © Oliver Berg/dpa Dann stehen auf der Einkaufs- und Ausgehstraße Tische in einer sehr langen Reihe aneinander, über Hunderte Meter, und etwa 2500 Besucher lassen sich zum Essen und Schwatzen nieder. Jeder und jede ist willkommen, man muss kein Muslim sein. Bezahlt wird dieses wohl größte Open-Air-Fastenbrechen in Nordrhein-Westfalen von den Geschäftsleuten der Keupstraße. Nach Angaben der Interessengemeinschaft Keupstraße ist es ihre Antwort auf den rechtsextremen Anschlag vom 9. Juni 2004. Köln Ford streicht 2900 Arbeitsplätze: IG Metall fordert Mega-Abfindungen In der Keupstraße im Stadtteil Mülheim hatten die beiden NSU-Mörder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt damals eine mit Nägeln gefüllte Bombe gezündet. Durch die Explosion wurden 22 Menschen verletzt, einige lebensgefährlich. Die Polizei vermutete die Urheber der Tat danach lange Zeit in der türkischen Community. In Richtung Rechtsextremismus wurde nicht ermittelt. Erst nachdem Mundlos und Böhnhardt 2011 tot aufgefunden worden waren, wurde deutlich, dass die Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" für die Tat verantwortlich war. NSU verübt jahrelang unerkannt Morde Ab 2000 hatte der NSU jahrelang unerkannt zehn Morde in ganz Deutschland verübt. Opfer waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Zu den Tätern gehörte neben Mundlos und Böhnhardt auch Beate Zschäpe, die 2018 vom Münchner Oberlandesgericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde.

