Kölner Darts-Profi tritt gegen Hobbyspieler an: So könnt Ihr dabei sein!

Köln - Der Kölner Profi-Darter Florian Hempel (34) wird sich am 2. November im Rahmen der "Sion Good Darts" in der "Playa in Cologne" (Rhein-Energie-Stadion) mit Hobby-Spielern messen. Das Turnier soll dem 34-Jährigen auch als Vorbereitung für die prestigeträchtige Darts-WM in London dienen.