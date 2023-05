Kölner "Hard Rock Cafe" wird 20 Jahre alt und lockt mit irrer Burger-Aktion

Vor 20 Jahren zog das dritte deutsche "Hard Rock Café" nach Köln. Am Mittwoch und Donnerstag feiert man hier das Jubiläum mit besonderen Aktionen.

Von Laura Ratering

Köln – Im Kölner "Hard Rock Café" könnte am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag so einiges los sein: Das beliebte Restaurant an der Gürzenichstraße feiert seinen 20. Geburtstag und lädt seine Fans ein. Die Burger kosten an diesem Tag gerade einmal ein paar Cent. Wie geht das denn?

1971 eröffnete das erste "Hard Rock Cafe" der Welt in London. © Philip Dethlefs/dpa Seit 20 Jahren genießen Kölner sowie Touristen die amerikanischen Speisen und Getränke in dem traditionsreichen Restaurant. Etliche Erinnerungsstücke locken jährlich Tausende Musikfans an. Am Mittwoch und Donnerstag könnte die Besucherzahl noch einmal zunehmen, denn dann werden einige Burger für gerade einmal symbolische 20 Cent herausgegeben. Unter einer Bedingung: Wer an den beiden Tagen den "Legendary Burger" oder den "Moving Mountains Burger" bestellt, bekommt den Zweiten "für 20 Cent obendrauf", erklärt es die weltweit agierende Kette. Dass es genau die beiden Burger trifft, hat einen Grund. Denn der "Legendary Burger" wurde 1971 - also mit Eröffnung des ersten Restaurants in London - eigens für die Kette entwickelt. Köln Top-100-Clubs der Welt: "Bootshaus" schlägt "Berghain" - Kölner Nachtbar auf Platz sechs! Der "Moving Mountains Burger" ist sein vegetarischer Kollege und kann sogar als vegane Option bestellt werden. Doch nicht nur mit dem Essen möchte das Kölner Kult-Lokal von sich überzeugen. Denn Musik spielt in der Gaststätte eine vermutlich sogar wichtigere Rolle.

Fakten über das Kölner "Hard Rock Café"