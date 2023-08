Kay Voges soll Kölner Schauspiel übernehmen, doch es gibt einen Haken

Kay Voges (51, Foto) tritt beim Kölner Schauspiel die Nachfolge von Stefan Bachmann (57) an, der zur Spielzeit 2024/25 ans Wiener Burgtheater wechselt. © Bernd Thissen/dpa

Voges werde dem Hauptausschuss des Kölner Stadtrats am Montag von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (66, parteilos) und der Findungskommission vorgeschlagen, bestätigte Rekers Sprecher.

Voges tritt die Nachfolge von Stefan Bachmann (57) an, der zur Spielzeit 2024/25 ans Wiener Burgtheater wechselt. Für ein Jahr gibt es dann zunächst eine Interimslösung mit Hausregisseur Rafael Sanchez (48).

Voges startet seine Tätigkeit in der Domstadt also erst zur Spielzeit 2025/26. Bis dahin soll das Kölner Schauspiel nach mehr als einem Jahrzehnt in Übergangsquartieren in das sanierte Stammhaus in der Innenstadt zurückgezogen sein.

Der 51-jährige Voges hatte sich vor seinem Wechsel nach Wien durch Experimentierfreude als Leiter des Schauspiels Dortmund einen Namen gemacht.

Dreimal in Folge wurden sein Team und er in dieser Zeit als NRW-Theater des Jahres ausgezeichnet. Mit dem Stück "Die Borderline Prozession" erhielten sie eine Einladung zum renommierten Berliner Theatertreffen.