Ab Anfang März: Großbaustelle der Deutschen Bahn sorgt für Fahrplan-Frust in Köln

Köln - Der Bahnverkehr in Köln wird um ein Nadelöhr reicher. Denn wie die Deutsche Bahn mitteilt, startet am 1. März eine weitere Großbaustelle im Großraum Köln.

Außerdem sollen in diesem Rahmen auch die Heizanlagen an den Weichen erneuert werden.

Bis zum 22. März sollen die Bauarbeiten andauern. In dieser Zeit müssen sich Kölnerinnen und Kölner also erneut auf Bahn-Ausfälle, Verspätungen und ganz viel Frust einstellen.

Bahn-Nutzerinnen und Nutzer können sich über die DB-Navigator-App über aktuelle Fahrplanänderungen informieren. © Deutsche Bahn AG / Dominic Dupont

Die Bauarbeiten haben erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr in der Region. So werden Züge der ICE-Sprinterlinie (Bonn - Köln - Berlin) sowie der ICE-Linie Koblenz/Bonn - Köln - Wuppertal - Dortmund - Hannover - Berlin in Köln starten beziehungsweise enden. Der Halt am Bonner Hauptbahnhof entfällt somit.

Zudem werden in Koblenz beginnende und endende Züge über die rechte Rheinseite umgeleitet und die Halte in Andernach, Remagen, Bonn Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof entfallen. Ersatzweise halten diese Züge jedoch in Köln Messe/Deutz.

Es kommt darüber hinaus zu Einschränkungen im Regionalverkehr. Die Auswirkungen fallen jedoch je nach Bauphase und Linie unterschiedlich aus.

Die Bahn empfiehlt Reisenden daher, sich über die Fahrplanauskunft vor und während der Bahnreise zu informieren. Auch sollen Aushänge in den Bahnhöfen über den aktuellen Fahrplan Auskunft geben.