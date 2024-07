Anwohnerinnen riefen ständig die Polizei: Kölner Kult-Brauhaus macht dicht!

Köln - Schon seit 1898 besteht das Kölner Kult-Brauhaus "Schmitze Lang" in der Severinstraße 62 - am vergangenen Wochenende gab der Wirt nun jedoch bekannt, seinen Laden aus verschiedenen Gründen dichtmachen zu müssen. Im Netz herrschte reichlich Wut!

Im "Schmitze Lang" in der Kölner Südstadt wird vorerst kein Kölsch mehr ausgeschenkt. Der Betreiber hat die Reißleine gezogen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

In einem emotionalen und langen Facebook-Post hatten sich die Betreiber der Südstadt-Gaststätte am gestrigen Sonntag an ihre treuen Gäste gewandt und bekannt gegeben, den Laden "schweren Herzens abzugeben" - und das, nachdem Wirt Jürgen Mertes das "Schmitze Lang" erst 2022 übernommen hatte.

Ein Betrieb dieser Größe sei auf Dauer aber einfach eine zu große Belastung für den Gastronomen gewesen, wie er nun schilderte.

"Alles wird teurer, die Gäste werden teilweise unverschämter, der ganze Druck über sieben Tage die Woche und der Stress, der damit verbunden ist, wurden mir zu viel", offenbarte der Wirt, der den Kult-Laden seit vorletztem Sommer unter dem Namen "Schmitze Lang mal anders" geführt hatte.

Doch nicht nur das! Denn neben vielen "wundervollen Tagen", die er mit seinen Gästen und Freunden des "Schmitze Lang" erleben durfte, machten ihm vor allem drei Anwohnerinnen das Leben schwer. Scheinbar so sehr, dass Mertes endgültig die Reißleine zog.