Bombendrohung in Köln! Gelände um Moschee weiträumig abgeriegelt

Köln - Gegen die Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld hat es am heutigen Freitagnachmittag offenbar eine Bombendrohung gegeben.

Die Moschee in Köln-Ehrenfeld steht seit Jahren im Zentrum einer hitzigen Debatte. © Oliver Berg/dpa

Einem Bericht von t-online zufolge sollen im Laufe des Tages mehrere Drohungen per E-Mail an zahlreiche Moscheen in Nordrhein-Westfalen geschickt worden sein.

Nach Angaben der Polizei sei der Absender der E-Mails bislang noch unklar.