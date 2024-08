Darum radeln bald Nackedeis durch Kölns Innenstadt

Köln - Diese Demo ist etwas ganz Besonderes: Am kommenden Montag findet der "Cologne Naked Bike Ride" statt.

Weitgehend nackt wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Protestaktion durch die Kölner Innenstadt radeln, um für mehr Verkehrssicherheit zu werben. © Thomas Banneyer/dpa

Und der Name ist durchaus Programm: Um ihrer Forderung nach mehr Verkehrssicherheit und einer verbesserten Fahrradmobilität in der Stadt Nachdruck zu verleihen, wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nämlich weitgehend nackt durch Köln radeln.

Los geht es gegen 17 Uhr an der Schaafenstraße in der Innenstadt. Enden soll die Fahrrad-Demo um circa 19 Uhr am Ebertplatz.

Allerdings appellieren die Veranstalter an alle Teilnehmer, sich an eine Regel zu halten: "Im Gegensatz zu den Niederlanden oder Großbritannien können wir hierzulande nicht komplett nackt fahren, weil dies von der Polizei als 'Erregung öffentlichen Ärgernisses' geahndet wird", heißt es bei Instagram.

Daher seien die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu verpflichtet, das Nötigste zu verdecken. Konkret bedeutet das: "Nippel + untenrum bitte 'bedecken'."