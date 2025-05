Deutsche Bahn zieht erstes Fazit nach Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs

Köln - Nach dem Beginn einer weitgehenden Sperrung des Zugverkehrs am Kölner Hauptbahnhof am Freitag ist der Schienenersatzverkehr laut Deutscher Bahn wunschgemäß und störungsfrei angelaufen.

Auch mehrere ICE- und IC-Verbindungen entfallen aufgrund der Arbeiten am Kölner Stellwerk. © Thomas Banneyer/dpa

Die Deutsche Bahn will in der Zeit Fahrgäste mit Bussen befördern. An mehreren Bahnhöfen sind Umstiege eingerichtet, am Kölner Hauptbahnhof stehen die Busse für den Ersatzverkehr am Ausgang Breslauer Platz.

Der Fernverkehr ist auch betroffen: ICE-Sprinter auf der Strecke Bonn–Köln–Berlin entfallen. Züge nach Brüssel werden über Krefeld umgeleitet. Einige ICE- und IC-Züge fahren über die rechte Rheinseite. Auf der ICE- und IC-Verbindung zwischen Hamburg und Bremen sowie Köln läuft der Betrieb normal.

Der Kölner Hauptbahnhof ist mit rund 180.000 Reisenden am Tag der meistbesuchte Bahnhof in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt hat zudem die höchste Pendlerquote im bevölkerungsreichsten Bundesland.