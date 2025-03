05.03.2025 14:42 Eurowings baut Flugzeugflotte in Köln aus und nimmt neue Ziele ins Visier

Gute Nachrichten für Sonnenanbeter in Köln: Lufthansa-Tochter Eurowings stockt die Flotte am Flughafen Köln/Bonn auf und fliegt fünf neue Destinationen an.

Von Jonas Reihl

Köln - Gute Nachrichten für Sonnenanbeter in und rund um Köln: Billigairline Eurowings stockt nicht nur die Flotte am Flughafen Köln/Bonn auf, sondern fliegt auch neue Ziele an. Schon ab Ende März wird ein neues Eurowings-Flugzeug am Köln/Bonner Airport stationiert. (Symbolbild) © Flughafen Köln/Bonn GmbH Das hat die Lufthansa-Tochter am Mittwoch im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin verkündet. Demnach werde ein weiteres Flugzeug mit Beginn des Sommerflugplans ab Ende März fest in Köln stationiert. Damit wächst die Flotte auf insgesamt 17 Maschinen an. Darüber hinaus nimmt Eurowings gleich fünf neue Ziele ab Köln/Bonn in das Streckennetz auf: Funchal (Portugal, ab 3. April, donnerstags und sonntags), Bastia (Frankreich, ab 12. April, mittwochs und samstags), Porto (Portugal, ab 1. Mai, montags, donnerstags und samstags), Klagenfurt (Österreich, ab 2. Mai, montags und freitags) sowie Erbil (Irak, ab 7. Mai, mittwochs). "Als Kölner Airline liegt es uns natürlich am Herzen, unser Angebot ab der Dom-Metropole stetig auszubauen", meint Eurowings-CEO Jens Bischof dazu. Aus diesem Grund wolle die Fluglinie neben den neuen Destinationen auch das bestehende Netz ausbauen und im nächsten Winter viermal pro Woche von der Domstadt aus in Richtung "unserer Top-Sonnendestination Dubai" abheben (ab November, montags, mittwochs, donnerstags und samstags), berichtet Bischof. Daneben bleibt auch die Verbindung ins saudi-arabische Jeddah mit drei Flügen pro Woche (dienstags, donnerstags und sonntags) im kommenden Winterflugplan erhalten.

