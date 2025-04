Intensivreinigung in der Innenstadt: AWB gehen gegen hartnäckige Verschmutzungen vor

Köln - Am Sonntag wollen die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) mit schwerem Gerät gegen die hartnäckigen Verschmutzungen rund um den Neumarkt vorgehen.

Im Rahmen der Intensivreinigung wollen die AWB unter anderem den Neumarkt auf Vordermann bringen. (Symbolbild) © AWB Köln GmbH

Das hat das städtische Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt.

Demnach sei geplant, an dem hochfrequentierten Platz in der Innenstadt, der angrenzenden Breiten Straße sowie diversen Nebenstraßen eine sogenannte Intensivreinigung durchzuführen, berichten die AWB.

"Dabei werden hartnäckige Kaugummireste, klebrige Essensreste, Fäkalien und Urinalecken in diesem Bereich entfernt", betont das Unternehmen.

Um die Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner in diesem Zusammenhang so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt, heißt es außerdem.