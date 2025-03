Jetzt legt auch die Müllabfuhr die Arbeit nieder! Das musst du zum AWB-Streik wissen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln (AWB) gehen von Mittwoch bis Freitag in den Streik. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Von Mittwoch bis Freitag legen die Angestellten bei dem städtischen Unternehmen nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi die Arbeit nieder. Das haben die AWB gegenüber TAG24 mitgeteilt.

Demnach fallen bis Ende der Woche alle Leerungen der Restmüll-, Papier-, Wertstoff- und Biotonnen ersatzlos aus. Zudem bitten die AWB alle Kölnerinnen und Kölner, ihre Tonnen in dem Zeitraum nicht an die Straße zu stellen.

Ebenfalls werden bis zum Ende des Warnstreiks die vereinbarten Termine für die Abholung von Sperrmüll, Grünabfällen sowie Elektroaltgeräten ersatzlos gestrichen. "Betroffene werden gebeten, diese nicht herauszustellen und einen neuen Termin zu vereinbaren", teilen die AWB dazu mit.

Alternativ können Sperrmüll, leere Kartons und Co. aber wie gehabt an den Wertstoff-Centern in Ossendorf und Gremberghoven abgegeben werden. Diese haben auch während der Maßnahmen geöffnet, nehmen jedoch keinen Hausmüll an.

Allerdings: Beide Wertstoff-Center werden am kommenden Samstag ganztägig bestreikt und sind geschlossen.