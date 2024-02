"Kein Kölsch für Nazis": Kölner Kneipe ruft an Altweiber zu besonderer Aktion auf!

Köln - Am morgigen Donnerstag beginnt für viele Narren mit Altweiber der Straßenkarneval. So natürlich auch in Köln . Dort hat die Kneipe "Lotta" nun zu einer besonderen Aktion aufgerufen.

"Wir wollen zeigen, dass Köln gerade an Karneval politisch donnern kann. Deswegen gibt es das Kölsch auch nicht für alle, denn Nazis gehen leer aus!", schreibt die Kneipe in einem Facebook-Beitrag.

Auch bei den Demonstrationen der vergangenen Wochen gab es schon die Aufforderung nach "Kein Kölsch für Nazis". © Federico Gambarini/dpa

"Deswegen bleiben wir an Weiberfastnacht laut und donnern gemeinsam gegen Rechts, indem wir in den Kölner Kneipen und natürlich auch bei jedem Karnevalsbrunch um 12.05 Uhr 'Kein Kölsch für Nazis‘' aus den Boxen schallen lassen", so die Betreiber der Kneipe in ihrem Beitrag weiter.

Jetzt fordern die Initiatoren, dass man gemeinsam ein Zeichen setzen solle. "Donnert mit!", verlangt die "Lotta".

Bereits im Jahr 2017 war es zu ähnlichen Protesten gekommen.

Damals hatten Kölner Kneipen rund 200.000 Bierdeckel mit dem Slogan "Kein Kölsch für Nazis" herstellen lassen. Der Grund: Man wollte gemeinsam gegen den AfD-Parteitag demonstrieren.

Wer sich also morgigen Donnerstag am neuesten Boykott beteiligen möchte, sollte also den entsprechenden Song parat haben.