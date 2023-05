KVB geben Streik am Donnerstag bekannt: Diese vier Linien sind davon betroffen

Köln - Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) haben am Mittwochabend mitgeteilt, dass ein Streik der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) auch Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr am Donnerstag haben wird.

In der Domstadt kommt es am Donnerstag zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das teilten die KVB am Mittwochnachmittag via Twitter mit. Demnach handelt es sich dabei um einen 24-stündigen Warnstreik am morgigen Donnerstag zwischen 0 Uhr bis 24 Uhr.

Ab 23 Uhr fährt die Linie 16 nur noch zwischen "Niehl Sebastianstraße" und "Ubierring"

Die Linie 18 fährt lediglich zwischen "Thielenbruch"/"Buchheim" und "Klettenbergpark"

Die Linie 7 fährt nur noch zwischen "Zündorf" und "Aachener Straße/Gürtel"

Die Linie 17 wird sogar ganz eingestellt



Die betroffenen Linien sollen voraussichtlich erst ab Freitagmorgen (3 Uhr) wieder nach Plan fahren.