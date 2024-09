Neues Verkehrskonzept geplant: Kölner Bürgerverein will Ebertplatz endlich sicherer machen

Köln - Der Ebertplatz in der Kölner Innenstadt zählt zu den gefährlichsten Orten in der Domstadt. Um das endlich zu ändern und die Kriminalität einzudämmen, plant eine Bürgerinitiative nun eine besondere Aktion.

Drogen, Überfälle, Gewalt: Der Ebertplatz in der Innenstadt gilt seit Jahren als einer der unsichersten Plätze in Köln. © Oliver Berg/dpa

Denn wie der "Bürgerverein Eigelstein" via Facebook ankündigt, soll am 15. September eine neue Lösung getestet werden, um den Kriminalitätshotspot mitten in der City sicherer zu machen.

Konkret geht es bei der Aktion "Free Ebi" darum, den Ebertplatz besser an das Eigelstein-Viertel anzubinden und ihn endlich "aus seiner Insel-Lage inmitten des ihn umfließenden Autoverkehrs" zu befreien, teilt die Initiative mit.

Denn die ist nach Ansicht des Bürgervereins einer der Hauptgründe dafür, dass die Situation rund um den Ebertplatz mehr und mehr eskaliert. Immerhin müssen mehrere Straßen überquert werden, um den Platz überhaupt erreichen zu können.

"Eine Planungsvariante ist, den Autoverkehr von der südlichen Platzseite auf die Nordseite zu verlegen und den Ebertplatz autofrei an das Eigelstein-Viertel anzubinden", berichtet die Initiative.