Sanierung der Mülheimer Brücke verzögert sich weiter: Stadtbahnen fahren erst 2025 wieder

Seit Ostermontag dieses Jahres ist die Mülheimer Brücke für Stadtbahnen komplett gesperrt. © Oliver Berg/dpa

Grund dafür seien neue Schäden an tragenden Elementen, die beim Abriss von zwei Bauteilen an der rechtsrheinischen Rampe der Brücke entdeckt worden sind, teilte die Stadt in einer Pressemeldung am Dienstag mit.

Beide Bauteile hätten demnach neu geplant und statisch neu geprüft werden müssen, was laut Stadt einige Wochen Zeit in Anspruch genommen habe.

Daher würde sich auch die eigentlich für den 7. November geplante Wiederaufnahme des Stadtbahnbetriebes auf der Brücke verzögern - und das um mehrere Monate!

"Neues Ziel ist, dass die Bahnen bis zum Ende des ersten Quartals 2025 wieder fahren. Der genaue Zeitpunkt der Inbetriebnahme wird derzeit mit allen Beteiligten abgestimmt", teilte die Stadt mit.