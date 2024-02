Sperrungen in der Innenstadt: Groß-Demo für PKK-Anführer in Köln angemeldet

Köln - In Köln soll es am Samstag (17. Februar) erneut eine Groß-Demo geben. Teile der Innenstadt sollen dafür gesperrt werden.

Starten soll die Veranstaltung an der Deutzer Werft um 10 Uhr. Dann wollen die Demonstranten über den Heumarkt und die Severinsbrücke durch Teile der Innenstadt ziehen.

Angesichts dieser Menschenmassen will die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken, wie Einsatzleiter Frank Wißbaum erklärt: "Zur Bewältigung des Einsatzes werden wir mehrere Hundertschaften einsetzen."

Auch am Samstag sollen bei der Groß-Demo in Köln mehrere Hundertschaften der Polizei im Einsatz sein, um die Lage unter Kontrolle zu halten. © Rainer Jensen/dpa

Hier wird die Groß-Demo am Samstag vorbeilaufen:

Deutzer Werft

Siegburger Straße

Troisdorfer Straße

Severinsbrücke

Kleine Witschgasse

Holzmarkt

Am Leystapel

Filzengraben

An der Malzmühle

Heumarkt

Deutzer Brücke

Siegburger Straße

Deutzer Werft

Da in der Vergangenheit laut Polizei ähnliche Demo-Veranstaltungen die hohe Emotionalität innerhalb der türkischen und kurdischen Gemeinden in Deutschland aufzeigten, betont Einsatzleiter Frank Wißbaum im Vorfeld: "Wir werden die friedliche Meinungsäußerung in und im Umfeld der Versammlung schützen, uns gleichwohl aber stark aufstellen, um drohende Auseinandersetzungen zwischen Meinungsgegnern konsequent zu unterbinden."

Hintergrund: Abdullah Öcalan ist Führer und Gründungsmitglied der in Deutschland als Terrororganisation eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Er sitzt seit Februar 1999 wegen Hochverrats eine lebenslange Haftstrafe in der Türkei ab.

Seit 2017 finden daher in Europa jeden Februar Sternmärsche für seine Befreiung statt, die regelmäßig zu Ausschreitungen führen.