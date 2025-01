29.01.2025 17:36 Sprengkörper explodiert an Wohnhaus bei Köln: Jetzt ermittelt die Kripo

In Wesseling bei Köln ist in der Nacht auf Mittwoch ein Sprengkörper an einem Wohnhaus detoniert. Die Hintergründe sind noch unklar.

Von Marco Rauch Wesseling - Nächste Explosion im Kölner Umland: In Wesseling ist in der Nacht auf Mittwoch ein Sprengkörper an einem Wohnhaus detoniert. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat nach der Explosion in Wesseling den Tatort abgesperrt und Spuren gesichert. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Aktuell laufe in diesem Zusammenhang die Fahndung nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Das hat die Polizei am Nachmittag mitgeteilt. Zeugen gaben demzufolge an, gegen 3 Uhr in der Straße "Asbergweg" einen lauten Knall gehört zu haben. Die Polizei stellte Beschädigungen an der Hausfassade, einem Fenster sowie der Eingangstür fest - und bittet um Zeugenhinweise. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erst am vergangenen Wochenende hatte in Wesseling ein Mann einen Brandsatz gegen die Fassade einer Gaststätte geworfen. Spezialkräfte der Polizei nahmen daraufhin einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Köln Lokal Wahlhelfer-Boom in Köln: Alle Plätze für Bundestagswahl schon jetzt belegt Gegen den polizeibekannten Mann werde wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung ermittelt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Ob die Detonation im Zusammenhang mit der Explosionsserie steht, die seit Monaten das Gebiet in und rund um Köln erschüttert, ist nicht bekannt.

Titelfoto: David Inderlied/dpa