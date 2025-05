Stadt Köln stampft mehr als 450 Parkplätze in Innenstadt ein! Diese Veedel sind betroffen

Köln - Autofahrer aufgepasst: Um den Weg für Rettungsfahrzeuge künftig freizumachen, werden in der Kölner Innenstadt mehrere Hundert Parkplätze eingestampft. Die Stellflächen sollen sukzessive entfallen.

Damit Rettungskräften künftig schnellstmöglich am Einsatzort sind, werden einige Engstellen in Köln behoben. Dafür fallen Parkplätze weg. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Köln sorgen zahlreiche Engstellen in der Domstadt derzeit nicht nur für Behinderungen im Straßenverkehr, sondern hindern zum Teil auch Feuerwehr und Rettungsdienst daran, im Ernstfall schnellstmöglich am Einsatzort zu sein.

So hatte sich erst im März die Rettung eines Brandopfers in Humboldt/Gremberg aufgrund eines falsch geparkten Autos um mehrere Minuten verzögert, dabei kommt es im Notfall bekanntlich auf jede Sekunde an.

Nach konkreten Hinweisen der Feuerwehr und aus der Bürgerschaft wurden inzwischen mehrere Bewohnerparkgebiete in der Innenstadt auf Engstellen überprüft.

Dabei wurde festgestellt, dass insgesamt 453 Parkplätze wegfallen müssen, damit auch Rettungsfahrzeuge künftig freie Fahrt haben.