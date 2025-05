Strecken, Startzeiten, Teilnehmerzahl: Das musst Du zu "Rund um Köln" wissen

Köln - Am Sonntag startet zum 107. Mal der Radklassiker "Rund um Köln". Dabei gehen sowohl Rennrad -Profis als auch Amateure an den Start, über 8000 Teilnehmer werden erwartet.

Am Sonntag startet mit "Rund um Köln" das älteste Radrennen Deutschlands in der Domstadt. © Rund um Köln/Philipp Cielen

Das Rad-Event in Köln gilt als das älteste Deutschlands. Insgesamt werden vier Rennen ausgetragen - drei sogenannte "Jedermänner" für Amateure sowie das Profi-Rennen, bei dem insgesamt 19 nationale und internationale Spitzenteams antreten.

Beginnen wird das Elite-Rennen mit einem neutralisierten Start um 11.30 Uhr am Holzmarkt in der Kölner Innenstadt. Heißt: Erst wenn die Profis nach rund drei Kilometern kurz davor sind, das Stadtgebiet zu verlassen, treten sie so richtig in die Pedale und das Rennen beginnt.

Insgesamt müssen sie dann 181 Kilometer und über 1850 Höhenmeter hinter sich bringen. Die Strecke reicht dabei vom Bergischen Land bis nach Wipperfürth und zurück zum Rheinauhafen, wo sich die Ziellinie befindet.

Die Amateur-Fahrerinnen und -Fahrer dürfen sich hingegen zwischen drei verschiedenen Streckenlängen entscheiden: Das "Velodom 30" mit 25,9 Kilometern startet dabei um 12.30 Uhr in Bergisch Gladbach-Heidkamp auf der Hüttenstraße, während "Velodom 60" (67 Kilometer) und "Velodom 120" (121 Kilometer) im Rheinauhafen in Köln erstmals parallel starten und jeweils um 9 Uhr beginnen.