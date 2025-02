16.02.2025 10:59 Teilnehmerzahl sprengt die Erwartungen! Tausende Kölner demonstrieren bei Winter-CSD

Mit Plakaten, Fahnen und Musik haben sich Tausende Menschen am Samstag in Köln versammelt. Auch in anderen Städten geht die queere Community auf die Straße.

Von Sophie Brössler Köln - Eine Woche vor der Bundestagswahl haben in Köln Tausende Menschen für queere Rechte und Demokratie demonstriert. Auch in zahlreichen anderen Städten, etwa in Frankfurt am Main, gingen Tausende bei den Winter-CSDs auf die Straße. © Helmut Fricke/dpa In der Spitze hätten 10.000 Menschen an der Kundgebung unter dem Motto "Wähl Liebe" auf dem Kölner Neumarkt teilgenommen. Das hat eine Polizeisprecherin am Samstagabend mitgeteilt. Die Veranstalter um den Kölner Verein ColognePride hatten zuvor 5000 Menschen angemeldet. Alles sei friedlich und ohne Störungen verlaufen, so die Sprecherin weiter. Auch in zahlreichen anderen Städten gingen queere Menschen und Verbündete am Samstag auf die Straße. Köln Lokal Erwischt! Shopping-Trip hat für drei junge Kölnerinnen weitreichende Folgen Mit der Kampagne "Wähl Liebe" fordert die Bewegung um den Christopher Street Day (CSD) einen stärkeren Schutz der Rechte von Minderheiten und die Verteidigung der Demokratie. Die Veranstalter wenden sich auch gegen die aus ihrer Sicht zunehmende politische Hetze. Ziel der Kundgebungen sei es daher, möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, ihr Wahlkreuz für demokratische Parteien zu setzen, "die für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung einstehen", betont ColognePride.

Titelfoto: Helmut Fricke/dpa