Verkaufsoffene Sonntage in Köln: Hier gibt's alle Termine im Überblick

Köln - Die Stadt Köln hat am Mittwoch sämtliche Termine für die verkaufsoffenen Sonntage in der Domstadt veröffentlicht - und zwar bis zum Jahr 2026. Der Stadtrat hat demnach erstmals eine mehrjährige Verordnung beschlossen, um sowohl Veranstaltern, Messen und Märkten als auch allen Bürgern Planungssicherheit zu gewährleisten. Alle Termine rund um diverse Events in Köln gibt es hier im Überblick!