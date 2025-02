Wahl-Kölner Gerhart Baum (†92) gestorben: Bürgermeisterin Reker nimmt Abschied von Ex-Innenminister

Gerhart Baum wurde 92 Jahre alt. © Kay Nietfeld/dpa

"Mit Gerhart Baum geht ein großer Liberaler, ein Kämpfer für die Menschenrechte und die Freiheit des Einzelnen, ein Mahner für das liberale Gewissen von uns", teilt Reker auf der Social-Media-Plattform X mit.

Zumal sein Ableben auch für sie ganz persönlich ein großer Verlust sei, so die 68-Jährige weiter. "Ich verliere einen Vertrauten und Ratgeber", schreibt die Kölner Oberbürgermeisterin.

Baum hat bereits seit 1950 mit seiner Familie in der Domstadt gelebt, nachdem der gebürtige Dresdner nach den Luftangriffen am 13. und 14. Februar 1945 zunächst nach Bayern geflohen war.

In seiner Wahlheimat engagierte sich der ehemalige Innenminister auch in der Lokalpolitik und durfte sich im Jahr 2022 in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Daher verspricht Reker, dem "Kölner aus Dresden", wie sich Baum selbst nannte, "ein ehrendes Andenken" zu bewahren.