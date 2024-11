Wegen großer PKK-Demo am Samstag: KVB rechnen mit krassen Einschränkungen

Köln - Im Umfeld der Deutzer Werft kommt es in Köln am Samstagmittag zu einer Großdemo , bei der mehr als 15.000 Anhänger der türkischen Arbeiterpartei PKK erwartet werden, um für die Freilassung ihres Anführers Abdullah Öcalan (75) zu demonstrieren. Dadurch wird wohl auch der Stadtbahnbetrieb beeinträchtigt.

Zudem müsse aufgrund der Veranstaltung zeitweise auch die Severinsbrücke für den Bahnverkehr abgeriegelt werden. Die Folge: Die Linien 3 und 4 enden von Thielenbruch beziehungsweise Schlebusch kommend an der Haltestelle "Suevenstraße" und fahren von dort wieder zurück. Aus Mengenich respektive Bocklemünd kommend enden die Linien 3 und 4 an der Haltestelle "Severinstraße".

Erst im Frühjahr dieses Jahres hatten Anhänger der türkischen Arbeiterpartei PKK in Köln für die Freilassung ihres Anführers Abdullah Öcalan (75) demonstriert. © Sascha Thelen/dpa

Andere Maßnahmen sind vorerst nicht geplant. Möglich sei allerdings, dass spontane Sperrungen rund um die Deutzer Brücke durch die Polizei vorgenommen werden.

"In diesem Fall würden die Bahnen aus dem Rechtsrheinischen kommend am 'Bahnhof Deutz' (Linien 1 und 9) beziehungsweise an der 'Deutzer Freiheit' (Linie 7) enden und aus dem Linksrheinischen kommend am 'Neumarkt' (Linie 9) oder am 'Heumarkt' (Linien 1 und 7)", berichten die KVB.

Alle Änderungen werden darüber hinaus wie gewohnt auf der Internetseite der Verkehrs-Betriebe oder über die App mitgeteilt.