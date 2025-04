Mittwoch geht es los: Das erwartet Besucher beim "c/o pop"-Festival in Köln

Köln - Noch ist im Kölner Stadtteil Ehrenfeld von der "c/o pop" wenig zu spüren, auffällig sind bislang nur die vielen Plakate, die in dicken Buchstaben das Musikfestival ankündigen.

"Apsilon wird hier in intimer Atmosphäre an einem besonderen Ort auftreten", sagt Kuhlen. Weitere Höhepunkte sind ein Konzert der Popsängerin Alli Neumann am Freitagabend in der Live Music Hall und ein Auftritt der Indie-Popband Die Nerven am Samstagabend im Club Bahnhof Ehrenfeld.

In Köln werden auch Doppelgänger von Rapper Ski-Aggu gesucht. © David Inderlied/dpa

Neben musikalischen Erlebnissen setzt die "c/o pop" in diesem Jahr auch auf ein breit gefächertes Rahmenprogramm, das in großen Teilen bei einem kostenfreien Straßenfestival am Samstag und Sonntag auf der Venloer Straße zu erleben sein wird.

"Wir bieten eine Tüte gemischtes Buntes – es geht nicht nur um Musik, sondern auch um Popkultur-Erlebnisse jenseits davon", betont Kuhlen.

Unter anderem können die Besucher an einem "Ski-Aggu-look-alike-contest" teilnehmen und sich als Doppelgänger des Popstars in Skibrille und Sportjacke präsentieren oder bei einem "Hobby Horsing Turnier" auf Stoff-Steckenpferden einen Reit-Parcours ohne echtes Pferd absolvieren. Unter dem Titel "Forever Fresh" präsentiert sich am Freitagabend im Bürgerzentrum Ehrenfeld ein DJ-Kollektiv, in dem ausschließlich Frauen über 70 am DJ-Pult stehen.

Begleitend zum Festival diskutieren am 24. und 25. April rund 1500 Teilnehmende beim Branchentreff "Convention" aktuelle Themen der Musikindustrie mit Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit.

"Besonders wichtig ist uns in diesem Jahr auch das Thema Gemeinwohl. Wir können am Beispiel der gemeinwohlzertifizierten c/o pop zeigen, wie wichtig Kultur für ein gutes Leben für alle ist", betont Convention-Leiter Ralph Christoph.