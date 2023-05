Museum Ludwig in Köln macht mit der Letzten Generation gemeinsame Sache

Am Sonntag nun setzten sie am Internationalen Museumstag auf eine andere Strategie: Im Kölner Museum Ludwig versuchten sie wie in sieben anderen deutschen Museen, mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Daniel Schmitz (38), Klimaaktivist der Letzten Generation, liest während einer Aktion. © Roberto Pfeil/dpa

Die Texte seien von der Letzten Generation ausgesucht worden. "Die Hoffnung ist, dass man uns kennenlernt und sieht: Hey, das hat mit Terrorismus nichts zu tun."

Die Texte verdeutlichten, warum gewaltfreier ziviler Ungehorsam legitim und sinnvoll sei. "Wenn Menschen selbst diese Texte lesen, müssen sie zwangsläufig darüber nachdenken: Ist das etwas, was ich gerade vorlesen will? Ist das etwas, was ich wichtig finde? Dadurch findet eine Auseinandersetzung mit der Problematik statt."

Außer dem Museum Ludwig beteiligten sich an der Aktion das Museum für Kommunikation in Nürnberg, die Kunsthallen in Hamburg und Rostock, das Europäische Hansemuseum Lübeck, das Museum für Völkerkunde in Leipzig, das Deutsche Hygienemuseum in Dresden und das Zeppelin Museum in Friedrichshafen.

Seit dem vergangenen Herbst hatten sich Klimaaktivisten in Deutschland und anderen europäischen Ländern an Gemälde in Museen geklebt oder diese mit Lebensmitteln beworfen - wobei die Werke selbst durch Panzerglas geschützt waren.