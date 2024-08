Nach mehr als 100 Jahren: Köln gibt seltenes Amulett an Japan zurück

Köln - Ein Amulett aus den Sammlungen des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln kehrt nach mehr als 100 Jahren nach Japan zurück.

Das Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln bewahrt insgesamt 220 Artefakte der Ainu auf. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das seltene Schmuckstück werde Ende August an das National Ainu Museum in Hokkaido übergeben, teilte das Kölner Haus am Freitag mit.

Das Amulett gehöre zu den Gruppen der Ainu, den indigenen Bewohnerinnen und Bewohnern Nordjapans. Es besteht aus winzigen Glasperlen und wurde einst in die Haare von Jungen eingeflochten.

Das Rautenstrauch-Joest-Museum bewahrt den Angaben zufolge insgesamt 220 Artefakte der Ainu auf.

Sie seien Anfang des 20. Jahrhunderts zum Großteil von dem Hamburger Händler Johann Friedrich Umlauff erworben worden, der seinerzeit viele deutsche ethnologische Museen beliefert habe.

Das Amulett sei Teil des Konvoluts gewesen. Heute sei es eines von weltweit vier bekannten Amuletten dieser Art.