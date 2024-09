Nach nächtlicher Sperrung: Zugverkehr am Kölner Bahnhof läuft wieder

Grund für die Sperrung waren Bauarbeiten für neue elektronische Stellwerke. Deswegen müssen Reisende schon seit Montag Einschränkungen im Fernverkehr in Kauf nehmen, die noch bis Sonntag dauern sollen.

So entfällt bei vielen ICE der Halt am Kölner Hauptbahnhof. ICE-Züge aus Norddeutschland enden zum Beispiel größtenteils in Düsseldorf. ICE-Züge von oder nach Brüssel halten abweichend in Köln-Ehrenfeld.