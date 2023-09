23.09.2023 15:08 Für drastische Wende in Bildungspolitik: Tausende Menschen demonstrieren in Köln

In Köln haben am Samstag rund 2000 für eine Wende in der Bildungspolitik demonstriert.

Von Maurice Hossinger

Köln - Um für eine Wende in der Bildungspolitik zu kämpfen haben sich am heutigen Samstag knapp 2000 Menschen auf den Kölner Straßen versammelt. Knapp 2000 Menschen zogen am Samstag vom Heumarkt in die Innenstadt, um dort ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. © Henning Kaiser/dpa Stattgefunden hat die Kundgebung auf dem Heumarkt, ehe sich die Masse auf den Weg Richtung Innenstadt machte. Dort forderten die Demonstrierenden ein gerechteres und inklusiveres Bildungssystem sowie eine bessere Finanzierung. "Wir sehen seit Jahren, dass der Bildungssektor vor die Wand gefahren wird und keiner tut was. Also gehen wir auf die Straße", sagte Christian Bickmann, Vorsitzender der Landeselternkonferenz NRW, am Samstag im "Morgenecho" bei WDR 5. Köln Politik Protestaktion: Kita-Beschäftigte übergeben Bildungspläne an Kölner Archiv Laut Bickmann seien die steigenden Zahlen der Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen seit geraumer Zeit absehbar gewesen. "Jetzt platzen die Klassen aus allen Nähten. Die Lehrerversorgung ist nicht sichergestellt. Der Unterrichtsausfall wird von jeder Schule beklagt." Aufgerufen zur Kundgebung hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden sowie Eltern- und Schülervertretungen - und das bundesweit! Die Veranstaltung in Köln soll noch bis in den Abend hinein andauern. Es ist die einzige in Nordrhein-Westfalen.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa