Klima-Gipfel in Bonn: Tausende Experten reisen zu UN-Konferenz in die Bundesstadt

Bonn - Ab dem heutigen Montag wird Bonn zur Welt-Hauptstadt für den Klimaschutz! Zur alljährlichen Zwischenkonferenz des UN-Klimasekretariats reisen rund 6000 Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt in die Bundesstadt.

Rund 6000 Klima-Expertinnen und -Experten aus aller Welt werden ab Montag in Bonn erwartet (Archivbild). © Christoph Driessen/dpa

Starten wird die Zwischenkonferenz um 10 Uhr. Bis zum Donnerstag kommender Woche sollen die Delegierten dann die nächste Weltklimakonferenz im kommenden November in Aserbaidschans Hauptstadt Baku vorbereiten.

Hauptproblem dabei ist die Frage der Klimafinanzierung: Seit 2009 gibt es das Ziel, dass die Industrieländer die ärmeren Länder jedes Jahr mit Milliardenhilfen unterstützen sollen.

Dieses Ziel wurde im Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 bestätigt und bis 2025 verlängert. Nun ist die Frage, wie es nach 2025 weitergehen soll.

Der Vorsitzende der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder, Evans Njewa aus Malawi, teilte mit: "Da die Auswirkungen des Klimawandels jedes Jahr zunehmen, können wir die Notwendigkeit für verstärkte, zuverlässige, angemessene und zugängliche Finanzhilfe nicht genug betonen. Nur so können wir den CO2-Ausstoß verringern, uns an den Klimawandel anpassen und die dadurch verursachten Verluste und Schäden ausgleichen."