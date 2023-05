Pro-russische Kundgebungen und Autokorso in Köln geplant: Enorme Verkehrsstörungen erwartet

Köln - Am morgigen Samstag sollen in Köln vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs mehrere Demonstrationen stattfinden. In der Innenstadt ist mich erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen.

Zahlreiche Kräfte der Bereitschaftspolizei sollen am Samstag im Einsatz sein, um die Versammlungen zu schützen. (Symbolbild) © 123rf/lukassek

Die Kölner Polizei informierte am Freitag in einer Mitteilung über die von Privatpersonen angemeldeten Demos, die in der "rechts- und linksrheinischen Innenstadt ganztägig erheblichen Verkehrsstörungen" verursachen könnten, wie ein Sprecher erklärte.

"Die Polizei empfiehlt, zur Umgehung von innerstädtischen Verkehrsstaus Busse und Bahnen zu nutzen."

Nach einer Auftakt-Kundgebung an der Marienburger Straße in Leverkusen-Küppersteg soll demnach ein pro-russischer Autokorso bis zur Deutzer Werft in Köln fahren.

Von dort aus sollen die Demonstranten dann an einer Zwischen-Kundgebung an der Neven-DuMont-Straße teilnehmen und anschließend wieder zurück zur Deutzer Werft gehen.

Dagegen seien mehrere Kundgebungen im Bereich des Aufzugswegs - unter anderem am Heumarkt, am Appellhofplatz und am Rautenstrauch-Joest-Museum - angemeldet worden.

Auch ein pro-russischer Motorrad-Korso ist geplant, der von der Merianstraße in Chorweiler zu einer Abschluss-Kundgebung am Friedhof Köln-Ost am Kratzweg in Merheim fahren soll.