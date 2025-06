Straftäter flüchtet aus Kölner Psychiatrie, jetzt ist er gefasst!

Der aus einer forensischen Klinik in Köln geflohene Mann ist von der Polizei aufgegabelt und zurückgebracht worden.

Die Polizei hat ihn gefunden! Offiziellen Informationen zufolge haben Einsatzkräfte den 38-Jährigen gegen 15.15 Uhr am heutigen Montag auf einer Parkbank am Froweinplatz in Velbert entdeckt. Der Mann ließ sich widerstandslos zurück nach Köln bringen.

Erstmeldung vom 17. Juni, 19.43 Uhr:

Köln - Ein in einer forensischen Klinik in Köln untergebrachter Mann (38) ist am Montagabend geflohen und wird nun von der Polizei gesucht!

Nach rund einer Woche auf der Flucht ist der 38-Jährige zum Start in die neue Woche gefunden worden. © Bildmontage: Polizei Köln, Daniel Evers Der 38-Jährige sei seit Montag "abgängig", sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Bei der Suche habe man unter anderem auch einen Hubschrauber eingesetzt. Noch werde der Mann aber gesucht. Es handle sich um einen Straftäter, der per Gerichtsbeschluss in der Klinik im Kölner Stadtteil Porz untergebracht worden sei, sagte der Sprecher. Der 38-Jährige befinde sich im Maßregelvollzug. Die Flucht soll ihm während eines betreuten Spaziergangs in Köln-Westhofen gelungen sein. Für weitere Angaben verwies der Polizeisprecher auf einen späteren Zeitpunkt.

Kölner Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder von Geflüchtetem