Teile des Kölner Autobahnrings am Wochenende dicht - Stau droht

Ab Freitagabend um 22 Uhr wird die Autobahn zwischen den Kreuzen Leverkusen und Leverkusen-West vollständig gesperrt. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Die Maßnahme zwischen den Knotenpunkten dauert über das zweite Adventswochenende und endet am Montag, 9. Dezember, um 5 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Es werde mit Staus gerechnet. Vor allem dem Fernverkehr werde empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Auch in Westfalen steht in dem Zeitraum eine Sperrung an: An der A1 wird das etwa sechs Kilometer lange Teilstück zwischen dem Kamener Kreuz und der Anschlussstelle Kamen-Zentrum in beide Richtungen gesperrt.

Dort soll eine Brücke der Deutschen Bahn über die Autobahn gehoben werden. Aus Norden wird der Verkehr über die A2 und die A45 bis zum Autobahnkreuz Westhofen umgeleitet.

Aus Süden führt die Umleitung ab dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna über die A44, B236 und A2 zum Autobahnkreuz Kamen. Die Autobahn GmbH riet, wegen der Sperrung den Bereich zu umfahren.

Die Sperrung am Kölner Ring ist nötig, weil eine Brücke parallel zur noch bestehenden Brücke neu gebaut wird. Einzelne Rampen in den Kreuzen können befahren werden, um zu Umleitungsabschnitten zu gelangen.