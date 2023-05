Grufti wurde in zugeklebter Box auf Friedhof ausgesetzt - jetzt ist Sorgenkind bereit für ein neues Leben

Bergheim - Zwei Monate ist das jüngste Lebenszeichen von Schicksals-Kater Grufti aus dem Tierheim Bergheim bei Köln nun her. Jetzt hat sich die tapfere Samtpfote zurückgemeldet!

Locker und lässig wartet Grufti nun auf jede Menge Kontaktanfragen. Hinter den Kulissen plant der Kater schon seinen großen Auszug. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Zur Erinnerung: Grufti wurde in einer zugeklebten Box einfach sich selbst überlassen und feige auf einem Friedhof abgestellt!

Eine heftige Zahn-OP und lange quälende Wochen auf der Quarantänestation später strahlt das tapfere Kerlchen nun aber wieder in neuem Glanz.

Via Instagram veröffentlichte das Tierheim am Sonntagabend einen liebevollen Post und verkündete positive Nachrichten über das einstige Sorgenkind. "Nachdem er aufgrund diverser gesundheitlicher Baustellen einige Wochen in der Quarantänestation ausharren musste, ist unser lieber Grufti nun endlich ins Katzenhaus gezogen", teilten seine Vermieter mit.

Und anscheinend hat sich Grufti derart gut entwickelt, dass ihn jetzt nichts mehr so schnell von den Pfoten hauen kann. Mit einem fast schon gelangweilten, aber dennoch majestätischen Blick und übereinandergeschlagenen Pfoten ziert der Kleine derzeit die Story des Tierheims.

Von seiner tragischen Vorgeschichte? Keine Spur!