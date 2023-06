Hochintelligenter Hund feiert trauriges Jubiläum: Laiko sitzt seit 7 Jahren im Tierheim

Laiko wartet seit sieben Jahren im Tierheim darauf, dass ihm liebevolle Menschen ein neues Leben schenken. © Instagram/Tierheim Bergheim

Laiko fehlt es in der Bergheimer Auffangstation an nichts und gleichzeitig doch an allem. So ist sein größter Wunsch, ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen zu finden, bis heute nicht in Erfüllung gegangen.

Dabei hätte der Ridgeback-Mischling einen Neuanfang inzwischen mehr als verdient, denn er fristet schon sieben seiner rund neun Lebensjahre als einer von vielen weggegebenen Hunden im Tierheim.

Schon in seiner Vergangenheit habe Laiko gelernt, sich nur auf sich selbst zu verlassen, berichten seine Pfleger. Doch obwohl seine Erfahrungen ihn nicht zum leichtesten Charakter gemacht haben, sind die Tierfreunde von Laikos gutmütiger Natur überzeugt.

Dass der Rüde in bestimmten Situationen zu Übersprungshandlungen neigt, sei demnach auf seine Unsicherheit zurückzuführen. Deshalb brauche er souveräne Hunde-Kenner, die ihn sowohl körperlich als auch geistig fordern können.

Die Tierheim-Mitarbeiter sind sich nämlich sicher, dass Laiko nicht nur energievoll, sondern auch hochintelligent ist.