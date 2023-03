Kater Grufti aus Kölner Tierheim endlich schmerzfrei! Ex-Besitzer überließen ihn sich selbst

Kater Grufti mussten wegen der miserablen Zustände seiner Zähne alle Beißerchen auf einmal entfernt werden. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Eineinhalb Wochen war es still um den frisch zugezogenen Grufti, der von seinen Ex-Besitzern in miserablem Zustand feige in einer zugeklebten Box auf einem Friedhof abgestellt wurde.

Jetzt gab der knuffige Schnüffler allerdings ein neues und blutiges Lebenszeichen von sich. "Grufti musste jede Menge Zähne lassen", teilten die Tierretter via Instagram mit. Dass er bei seinem Einzug in keiner allzu guten gesundheitlichen Verfassung war, wurde den Mitarbeitenden schnell klar. "Dass es aber mit seinen Zähnen so schlecht stand, stellte sich erst heraus, als er beim Tierärzteteam in Neuss-Süd einen Termin hatte."

Den Zahn, dass es für Grufti nach seinem plötzlichen Check-in im Tierheim schnell wieder raus auf die Straße geht, mussten die Ärzte dem quirligen Vierbeiner buchstäblich ziehen. Noch konnte sich Grufti nicht zur überstandenen Operation äußern.

Das taten dann allerdings seine Helferinnen und Helfer, die dem schwarz-weißen Mäusefänger täglich unter die Pfoten greifen. "Grufti ist noch etwas durch den Wind. Wir sind aber sicher, dass es ihm in Kürze schon besser geht."