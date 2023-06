Mann gibt verängstigte Katzen in Karton im Tierheim ab und droht Mitarbeitenden!

Bergheim - Völlig perplex hat sich am Donnerstag das Tierheim aus Bergheim auf Instagram gemeldet. Anlass für Wut und Unverständnis war ein verärgerter Katzen-Besitzer, der seine Fellnase samt dreier Babys in einem Karton ohne Vorwarnung abgab und anschließend abdampfte.

Den genauen Wortlaut wollten die Tierretter via Instagram eher nicht verraten. "Die originale Wortwahl war noch etwas derber und nicht jugendfrei", hieß es. Etwas überrumpelt muss sich das Tierheim fortan also um eine verängstigte Katze und ihren zuckersüßen Nachwuchs kümmern.

Für das knuffige Quartett hat nun ein neuer Lebensabschnitt begonnen. © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Den Vogel schoss der Mann anschließend mit seinem Abgang so richtig ab. "Ohne eine Spende dazulassen, rauschte er mit dem Taxi davon" - Wahnsinn!

Auch die Community des Tierheims zeigte sich über ein derartiges Verhalten erschüttert und sprang der Katzen-Mama und ihren Sprösslingen zur Seite.

"Zum Glück sind sie nun bei euch 🙏 da kann man wirklich nur den Kopf schütteln" oder "Oh Mann, da fehlen einem die Worte. Gut, dass die kleine Familie bei euch ist. Danke, dass ihr sie aufgenommen habt. Immer öfter frage ich mich, was mit den Menschen nicht stimmt" waren die eher harmlosesten Kommentare.

Einige Userinnen und User lederten deutlich härter gegen den Unbekannten ab. "Das Karma holt sie alle irgendwann" oder "Kann man dem seine vier Kinder bitte auch direkt abnehmen? Wenn er es schon nicht gebacken bekommt, sich um Haustiere zu kümmern... Da will ich nicht wissen, wie es mit den Kindern aussieht 😮‍💨" hieß es weiter.

Endlich in Sicherheit werden die vier nun ordentlich aufgepäppelt, um sich an den Alltag im Tierheim zu gewöhnen. Schon bald wird die dreifache Mami an der Seite ihrer Kitten hoffentlich in ein neues Leben ziehen.