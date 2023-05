Katze und sechs Katzenbabys in Feld gefunden: Jetzt kämpfen die Kleinen um ihr Überleben

Troisdorf – Endlich sind sie in Sicherheit, doch der Kampf ums Überleben geht weiter! Das Tierheim Troisdorf hat eine Katzen-Mama und ihre sechs Kitten bei sich aufgenommen. Die niedliche Familie wurde zuvor in einem Feld gefunden und kann nun jede Unterstützung gebrauchen.

Katzen-Mama Tinkerbell und ihre sechs Kitten leben seit wenigen Tagen im Katzenhaus des Tierheims Troisdorf. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Die winzigen Kitten, die vermutlich noch keine zwei Wochen alt sind, schmiegen sich dicht an den Bauch ihrer Mama "Tinkerbell".

In einem Video, welches die Tierpfleger bei Instagram teilten, bricht sogar ein kurzes Gerangel zwischen den pelzigen Geschwistern aus - immerhin ist die Muttermilch heiß begehrt und keines will seinen Platz an der Quelle verlieren.

So brauchen die Kleinen bekanntlich jede Menge Flüssignahrung, um die kritische Phase der frühen Lebenszeit zu überstehen und groß und stark zu werden. Dabei muss natürlich auch die Katzen-Mama bei Kräften bleiben.

Glücklicherweise befinden sich die Mieze und ihre Sprösslinge seit wenigen Tagen in besten Händen. Wie die Tierheim-Mitarbeiter erklärten, war die Samtpfoten-Familie zuvor in einem Feld in Bornheim (zwischen Köln und Bonn) gefunden worden.

Ob Tinkerbell ihre Kleinen dort zur Welt gebracht und wo sie vorher gelebt hat, ist nicht bekannt. Im Troisdorfer Tierasyl werden die sieben Kätzchen nun jedenfalls fleißig aufgepäppelt.