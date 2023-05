Katzen-Duo läuft die Zeit davon: Sie suchen dringend ein neues Zuhause!

Troisdorf – Den beiden Katzen-Omis Minka und Flecki aus dem Tierheim Troisdorf bleibt in ihrem stolzen Alter von 16 Jahren nicht mehr viel Zeit. Können sie noch einmal ein neues Zuhause finden?

So genießen es die beiden ganz besonders, wenn sie Zuwendung bekommen und gemeinsame Zeit mit ihren Menschen verbringen dürfen.

"Ihren Alltag meistern sie im Omi-Tempo", schildern die Mitarbeiter. Von ihrer Liebenswürdigkeit haben Minka und Flecki in all ihren Lebensjahren jedoch nichts eingebüßt.

Minka und ihre Weggefährtin gehören beide dem Baujahr 2007 an und können somit schon längst nicht mehr mit den jungen Streunern, mit denen sie im Troisdorfer Tierasyl zusammenleben, mithalten.

Auch ihre Weggefährtin Minka wartet im Tierheim Troisdorf auf neue Besitzer. © Tierheim Troisdorf

"Unseren zwei Omis läuft jeden Tag etwas mehr die Zeit davon", sind sich die Tierfreunde bewusst. Dabei sei "ein Katzenzimmer im Tierheim ist nicht der richtige Ort, um alt zu werden", betonen sie.

Besonders Minka mit dem dunklen Fell und der weißen Brust ist auf die Hilfe von lieben Menschen angewiesen. So leidet sie unter Spondylose, einer verschleißbedingten Erkrankung der Wirbelsäule und bekommt deshalb regelmäßig Physiotherapie.

In ihrem neuen Zuhause sollte die Behandlung im Idealfall fortgeführt werden.

"Bitte teilt den Beitrag", fordern die Tierheim-Mitarbeiter ihre knapp 15.000 Follower auf. "Damit Minka und Flecki auf ihre alten Tage noch mal rundum verwöhnt werden können."

Wer den beiden Miezen in ihrer letzten Lebensphase noch eine Riesen-Freude machen will, kann sich auf der Webseite des Tierheims informieren und per Mail Kontakt mit den Pflegern aufnehmen.