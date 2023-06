Katzen-Omas wollen einfach nur geliebt werden - wer gibt diesen Goldstücken eine neue Chance?

Sichtlich neugierig und verschmust präsentieren sich Minka und Flecki im eigens für sie gedrehten Vorstellungsvideo und wollen so die Herzen möglicher Interessenten im Sturm erobern.

Nicht nur das Personal des Tierheims wird jeden Tag aufs Neue von den beiden Katzen-Omas verzückt. Auch die knapp 15.000 Fans des Tierheims durften sich am Dienstag vom Seniorinnen-Duo überzeugen.

Beide lieben es zu kuscheln - auch ältere tiererfahrene Kinder sind kein Problem. © Homepage/Tierheim Troisdorf

Verschmust kann es für die beiden Oldtimer auch fernab des Tierheims gerne weitergehen! "Für Streicheleinheiten und Zuwendung sollte reichlich Zeit eingeplant werden."

Auch für physiotherapeutische Behandlungen bei Minka sollte in Zukunft Platz im Terminkalender sein. "Dies sollte im Idealfall fortgeführt werden."

An welchen Beschwerden die tapfere Lebenskünstlerin leidet, ließ das Tierheim allerdings offen. Neben liebevollen Erwachsenen haben Minka und Flecki auch ein kleines Faible für ältere Kinder - die sollten allerdings schon etwas Erfahrung im Umgang mit Tieren haben. Erst dann "dürfen sie gerne Teil der neuen Familie sein".

Interessenten, die sich binnen kürzester Zeit in das Duo schockverliebt haben, können sich jederzeit telefonisch unter 022411277700 oder per E-Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de nach den putzigen Fellnasen erkundigen.