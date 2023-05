Passanten geben verletzten Erpel in Tierheim ab: "Haben wir nicht täglich unter unseren Fittichen"

Dass in einem Tierheim nicht nur Hunde und Katzen abgegeben werden, ist mittlerweile bekannt. So diesmal in Bergheim, wo die Pfleger einen Erpel aufnahmen.

Von Florian Fischer

Bergheim - Dass in einem Tierheim nicht immer nur Hunde und Katzen abgegeben werden, ist mittlerweile bekannt. Doch die Pfleger in Bergheim reagieren auf ungewöhnliche Funde immer wieder sehr souverän. So auch diesmal.

Das Tierheim Bergheim nahm am Dienstag einen verletzten Erpel auf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_bergheim "Flexibilität zählt zu unseren wichtigsten Eigenschaften, denn immer wieder werden tierische Notfälle gebracht, die wir nicht täglich unter unseren Fittichen haben", schrieben die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim in einem Instagram-Post. Denn Passanten gaben am Dienstag einen verletzten erwachsenen Erpel dort ab. Der Enterich "hatte einen Beinbruch, der dringend behandelt werden musste". Aus diesem Grund setzten sich die Pfleger mit der Wildvogel-Pflegestation Kirchwald in Verbindung. Nachdem der Erpel zunächst in die Tierklinik Mayen gekommen war, wurde er dann weiter nach Kirchwald gebracht, "wo er nun in den allerbesten Händen gesund werden kann." Köln Tierheim Hund ist noch jung, hat aber schon "einiges erlebt": Husky sehnt sich nach sicherem Zuhause Daher hofft das Tierheim Bergheim auch auf Unterstützung. Denn "um Tieren in Not jederzeit helfen zu können, sind wir auf Spenden angewiesen". Solltet Ihr die Arbeit der Pfleger unterstützen wollen, könnt Ihr Euch über die Homepage über entsprechende Möglichkeiten informieren.

Tierheime nehmen immer wieder verschiedenste verletzte Tiere auf