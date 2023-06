Tierheim wütet nach flauschigem Neuzugang: "Kauft keine Tiere im Internet!"

Bergheim - Pünktlich zum Start in die neue Woche hat sich das Tierheim Bergheim mit emotionalen Worten bei seinen Fans gemeldet. Samt Neuzugang hatten die Mitarbeitenden einen ordentlichen Appell im Gepäck!

Dieser flauschige Neuankömmling zog jüngst neben zahlreiche Artgenossen ins Tierheim Bergheim. © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Mit großen und weit aufgerissenen Augen und spitzen Öhrchen meldete sich auf dem Profil des Tierheims Kaninchen Earl Grey zu Wort.

Dabei wollte der überaus flauschige Zeitgenosse nicht nur seine schicke Pfote zeigen, "sondern auch die Werbetrommel für seine langohrigen Kollegen im Tierheim rühren", teilten die Tierretter mit.

An der Seite von zahlreichen anderen Kaninchen wartet der grau-weiße Neuzugang nun auf ein neues Zuhause. Offenbar müssen sich die fleißigen Hände im Tierheim derzeit um derart viele Kaninchen kümmern, dass ihnen die ganze Sache leicht über den Kopf wächst.

"Leute, wir kommen mit dem Salat-Kaufen kaum noch hinterher. In allen Ecken unseres Heims wohnen Kaninchen, die sehnsüchtig auf ein neues Zuhause warten."

Um das so schnell wie möglich zu ändern, haben die Mitarbeitenden einen nachhaltigen und entscheidenden Tipp auf Lager: "Wenn Ihr also in Erwägung zieht, mit der Kaninchenhaltung zu beginnen, oder wenn Ihr ein Partnertier sucht, kommt ins Tierheim und kauft keine Tiere im Internet!"