Trotz Morddrohungen: Kölner Pfarrer will an CSD-Parade teilnehmen!

Köln - Er lebt offen homosexuell und kämpft für eine tolerantere Kirche: Tim Lahr (33) ist evangelischer Pfarrer in Köln und wird für seine Auftritte immer wieder heftig angefeindet. Trotzdem will er dieses Jahr noch einen draufsetzen - und als Geistlicher an der Parade zum Christopher Street Day in Köln teilnehmen.